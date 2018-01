Detalhes fazem a diferença em Valle Nevado

Aquela sensação gostosa de pisar na neve e ouvir o estalar dos flocos de gelo embaixo dos pés está perto de se concretizar. A temporada 2008 de esqui na América do Sul deve começar em meados de junho e se estender até outubro, com direito a roupas coloridas e quentinhas, botas desajeitadas, esquis, tombos, aventura e muita diversão e mordomia. Um bom endereço para curtir o friozinho da montanha é o Valle Nevado, a estação de esqui mais próxima da capital chilena, a 60 quilômetros de Santiago. No coração da Cordilheira dos Andes, a estação se vale do fato de ser um dos maiores domínios esquiáveis do Hemisfério Sul, o que garante muita agitação aos visitantes. São 37 pistas que, juntas, somam 39 quilômetros distribuídos em 9 mil hectares. Quem não está acostumado com altitude, é bom se preparar: o complexo, com 12 meios de elevação e um snow park, fica a 3.670 metros acima do nível do mar. Para quem não dispensa fortes emoções, há um half pipe (rampa para manobras radicais). Aliás, o Valle Nevado é o único sul-americano autorizado pela Federação Internacional de Esqui (FIS) a abrigar o Campeonato Mundial de Snowboard. Lá, a prática de heliski - modalidade em que se chega aos lugares mais remotos a bordo de um helicóptero - está liberada. Quem vai se iniciar nessa atividade será bem assistido pelos instrutores da escola de esqui. São mais de 70 profissionais. Neste ano vai ter especialistas para ensinar portadores de necessidades especiais. Nesta temporada também haverá plataformas junto aos teleféricos El Prado e El Mirador. Tudo para diminuir o tempo de espera nas filas (informações www.vallenevado.com). Mesmo que não caia neve, a diversão nas pistas está garantida. Há 19 canhões para fabricação dos flocos com capacidade para cobrir 20 km de pista. COMPRAS E quando se cansar de esquiar ainda dá para ir ao spa, à sala de fitness ou fazer umas comprinhas por belas lojas de marcas como Diesel, Burberry, Burton e L?Occitane. Na volta, vai ser difícil escolher um entre os oito restaurantes e três bares do complexo. Para badalar, um pub, dois bares e uma discoteca. É por isso que o après-ski de lá é considerado um dos mais animados da América do Sul. Além da reconhecida infra-estrutura, não faltam opções de hospedagens para todos os gostos e bolsos: dos condomínios Valle de la Luna e Valle del Sol até o Hotel Valle Nevado - o mais personalizado. ESTRUTURA Altitude base: 3.670 metros Número de pistas: 37 Meios de elevação: 12 Máquina de neve: sim Snowboard: sim Heliski: sim PARA NÃO FAZER FEIO Só encare as pistas quando se sentir realmente preparado. Assim, você não vai colocar outros esquiadores em situação de risco Controle sempre a velocidade Respeite a ordem e lembre-se: o esquiador que estiver na frente sempre tem prioridade nas manobras Mantenha distância nas curvas Nunca fique parado no meio da pista Respeite a sinalização e informe-se sobre as condições das pistas Se estiver em um cruzamento de pista, tome cuidado para não se chocar com outro esquiador Para abaixar ou levantar os pés, vá para a borda da pista Em caso de acidente não saia do local Nunca tente se apoiar em um esquiador que esteja passando pela pista