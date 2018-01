Desvio de holofote

Está cansado da exploração do caso Isabella na TV? Agradeça ao travesti André Luis Ribeiro Albertino, mais conhecida como Andréa, envolvida anteontem no Rio em uma confusão com o jogador Ronaldo, o Ronaldinho, fenômeno. Alguns programas de TV, em tese dedicados a ''variedades'', finalmente desviaram seu foco do assassinato que chocou o País e agora correm atrás de Andréa, que foi parar na delegacia com mais dois travestis e o craque. Cada um tem sua versão. Ronaldo alega que contratou um programa, pulou fora quando descobriu que se tratava de travestis e alega ter sido vítima de extorsão. A versão do travesti é outra, e é claro que os shows da TV, sem acesso ao craque, querem ouvir a história de Andréa, a começar pelo Superpop, de Luciana Gimenez. Aliás, a RedeTV! já entrou no assunto com A Tarde É Sua, de Sônia Abrão - até as 14 horas estava confirmada ali a participação de Andréa. Independentemente de quem tem razão, o caso vai virar banquete para os humorísticos e não passará batido pela turma do Casseta & Planeta (Globo), CQC (Band) e Pânico (RedeTV!).