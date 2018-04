Destino falso e verdadeiro

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono, Vênus e Saturno em conjunção, a Lua míngua no signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na nave Terra a grandeza que nossa humanidade merece ainda aguarda para ser aproveitada, pois a vaidade cega as pessoas, se convencendo através desta que é grande o que é pequeno, e que brilha o que é opaco. Vaidade é o túmulo onde morreram os heróis, vaidade é o véu que entorpece a percepção da verdadeira grandeza, uma que só pode ser aproveitada com nossa humanidade, dispondo-se a prestar o serviço cósmico para o qual ela é destinada, e que só poderia ser processado com as pessoas estabelecendo vínculos cooperativos entre si. Por isso mesmo é que a vaidade é o túmulo onde jaz este destino, enquanto que a boa disposição de cumprir devidamente as funções, terrestres e cósmicas é o remédio que faz renascer o verdadeiro destino humano. ÁRIES 21-3 a 20-4 A alegria se encontra disponível, a despeito de todos os problemas. Porém, você tem de ir ao encontro dela, eliminando sumariamente todas as tensões que se alimentam de argumentos sofisticados e complexos. TOURO 21-4 a 20-5 Os maiores sonhos são também aqueles mais complicados de realizar-se, os que beiram o impossível. Contudo, esta palavra não deve ser martelada na alma até transformar-se em verdade, apenas considerá-la uma dentre as tantas possibilidades. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Se as pessoas expusessem sua alegria com a mesma falta de pudor com que expõem a raiva e a irritação, com certeza tudo andaria muito melhor. Por que será que a alegria tem de ser contida enquanto que, a raiva, exposta despudoradamente? CÂNCER 21-6 a 21-7 Renove o bom astral, única condição que permite fazer com facilidade as coisas mais difíceis. Este bom astral não depende de circunstâncias, mas de você decidir ancorá-lo no íntimo de seu coração a despeito de tudo e de todos. LEÃO 22-7 a 22-8 Os momentos de tensão parecem eternos enquanto duram, mas passam, e o alívio chega com o frescor inerente, trazendo calma e relaxamento, um tipo de condição que esclarece e promove o encontro daquilo que parecia perdido para sempre. VIRGEM 23-8 a 22-9 A solidão não deve necessariamente ser encarada como uma situação amarga, muito pelo contrário, se nossa humanidade convivesse melhor com o estado solitário, com certeza evitaria embrenhar-se em relacionamentos inúteis e contraproducentes. LIBRA 23-9 a 22-10 A alegria é a virtude capaz de dissolver todas as mágoas, porém, como as pessoas se agarram a essas como se fossem um tesouro, é possível acontecer de você manifestar alegria e ainda por cima levar pedradas por causa disso. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Ria, aproveite todas as situações em que seja possível soltar a gargalhada e, inclusive, ria quando não seja adequado rir, pois o som da risada é mágico, dissolve dores e problemas, ainda que cause impacto negativo em almas amargas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Em certos momentos, a manifestação de alegria parece descabida, mas o problema que surge disso é preferível a deixar que tudo continue em baixo-astral, não lhe parece? Entretanto, você sabe, as pessoas se agarram ao baixo-astral. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Dá para ser feliz, mesmo com a alma rodeada de pessoas amargas e infelizes. Dá para ser feliz, pois este será o melhor serviço que você prestará ao mundo que insiste em permanecer na amargura e na infelicidade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Os melhores vínculos são construídos em torno da alegria, mas é necessário reconhecer a profunda dificuldade de preservar esta nota, pois logo que os problemas começam a aparecer, a primeira a desaparecer será mesmo a alegria. PEIXES 20-2 a 20-3 Um dia faltam oportunidades, noutro estas sobram e a dificuldade consiste em reconhecer quais aproveitar e que outras deixar passar em branco. Cada dia apresenta dificuldades e facilidades diferentes e entremeadas entre si.