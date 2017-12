Destino de ferro Data estelar: Sol e Netuno em conjunção no signo de Aquário; Lua Nova será Vazia das 13h51 às 23h47, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra é importante que nossa humanidade de boa vontade pergunte a si mesma a razão de evitar fazer o que sabe ser desejável fazer. Nossa humanidade é informada a respeito da necessidade de substituir a competição pela cooperação, mas até agora não conseguiu sair da teoria na direção da prática. A todos importa que a cultura seja o fiel reflexo das necessidades vitais de prosperidade e felicidade, mas acontece que cada pessoa em particular se sente incapaz de buscar isto pelos seus próprios meios, ou não quer se dar ao trabalho de fazê-lo, responsabilizando os governos e vizinhos. Esta atitude se alimenta de preconceito, o preconceito é ignorância, e a ignorância conduz a um abismo terrível e cheio de tormentos. Destino de ferro. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 A organização das pessoas para que os esforços de todas produzam menos problemas e mais soluções é o que de mais difícil há para se fazer. Porém, este é o seu desafio, este é o caminho mediante o qual os grandes sonhos se transformarão em realizações. TOURO 21-4 a 20-5 O insólito terá muita mais chance de acontecer do que tudo aquilo que estiver de acordo com as regras da normalidade. Aliás, você não sabia que a normalidade já foi para o espaço, e que só restou dela uma carcaça que não faz sentido nenhum? GÊMEOS 21-5 a 20-6 É no meio do descontrole que sua alma compreenderá o que pode ser feito e o que deve ser evitado. Por isso, enquanto você segurar tudo sob rígido controle, nada demais acontecerá, a não ser a perpetuação do estresse emocional. CÂNCER 21-6 a 21-7 No fim, você vai ter de resolver seu turbilhão emocional com seus próprios meios, aproveitando a ajuda eventual de certas pessoas, mas de preferência fazer tudo por si só. Afinal, o turbilhão é todo seu, é sua vida interior a que está em jogo. LEÃO 22-7 a 22-8 Permita que outras pessoas conduzam e administrem os acontecimentos, e você se coloque à disposição delas para ajudá-las e cooperar com seus planos. Definitivamente, este não é o tempo propício para você comandar. VIRGEM 23-8 a 22-9 Há assuntos que são de sua inteira responsabilidade, e que não poderão ser delegados. Porém, nem tudo você precisa fazer pelos seus próprios meios, há coisas que outras pessoas poderão fazer, inclusive bem melhor do que você faria. LIBRA 23-9 a 22-10 É muito importante defender seus pontos de vista, porém, muito mais importante ainda é você estabilizar conceitos em sua mente, de modo que quando chegar o momento de defendê-los você não tenha apenas argumentos, mas idéias consolidadas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Toda vez que você despeja sua frustração em alguém, arvorando o argumento de comunicar sinceramente o que acontece com sua alma, acaba agregando um pouco mais de peso a tudo que acontece, dificultando que as coisas se transformem para melhor. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Nada de grandioso acontecerá sem ajuda e colaboração de outras pessoas, pois a grandeza não depende do projeto concreto, mas dos vínculos que sua alma estabelecer no caminho de realizá-lo. A grandeza da alma se mede nos relacionamentos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Buscar os atalhos e as facilidades é uma atitude espontânea e aparentemente correta, pois não seria sensato achar que somente as dificuldades constituiriam o caminho correto. Porém, as facilidades enganam, isso sim! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Desejar é fácil, difícil é compreender o motivo real de você se deixar carregar pela força de algum desejo em particular. Esta é a diferença entre um humano comum e outro especial. O humano especial sabe exatamente o motivo de seu desejo. PEIXES 20-2 a 20-3 Busque em sua vida interior aquilo que ainda permanece em estado sagrado, tudo que resistiu à vida profana que é desenvolvida no dia a dia. Depois de encontrar o sagrado em sua própria alma, comece a reverenciá-lo devidamente.