Destaques EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO: Grupo toca na segunda-feira obras de Debussy e Beethoven, com solos de Ricardo Castro, regência de Jamil Maluf. QUARTETO YSAYE: Franceses fazem uma espécie de história do quarteto de cordas na França em recital no dia 9. ANTONIO MENESES: No dia 10, o violoncelista toca com a cravista Rozana Lanzelotte programa barroco. FILARMÔNICA DE MINAS: Primeira oportunidade de ver em São Paulo a mais nova orquestra brasileira. No dia 11. GRUPO CONTEMPORÂNEO: Concerto dedicado à música de autores como Gilberto Mendes e Stefano Gervasoni (dia 13). FÁBIO ZANON: No dia 22, toca Villa com a Orquestra Sinfônica Municipal e,no dia 25, faz recital-solo. ORQUESTRA ACADÊMICA: Com regência de Minczuk e solos do pianista Michel Dalberto (dias 24, 25 e 26). LE POÈME HARMONIQUE: Conjunto francês dedicado à música antiga e barroca (dia 25)