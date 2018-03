Data estelar: Vênus e Plutão em quadratura; a Lua quarto crescente será Vazia, das 6h às 16h34, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade não aprecia as crises, porque sabe que elas tumultuam a realidade em que se acomoda. Porém, como nossa espécie cumpre uma função criativa entre o céu e a Terra, quando passa tempo demais sem que a inovação surja, gloriosa e bela, de suas mãos, pensamentos e emoções, a crise vem a despertá-la da narcose. Sermos mais livres, belos e responsáveis para continuar criando e recriando a civilização depende de mais coragem e de menos conformismo. Todo ato de genuína criatividade marca a chegada a um plano mais elevado de autoconsciência e liberdade pessoal. Hoje a Lua está Vazia um bom tempo, tempo propício para exercitar a sagrada arte da despreocupação, tendo em vista criar, depois, com mais coragem. ÁRIES 21-3 a 20-4 A vida não é lá fora, a vida é o que acontece no íntimo de seu coração. Toda a complexidade dos seus pensamentos é a forma mais humana de entender a vida e, por isso, não é necessário reduzir tudo a fórmulas simplistas. TOURO 21-4 a 20-5 Os problemas que insistem em repetir-se causam tédio e desânimo. Porém, é importante que você decida livremente passar por essas sensações o mais rapidamente possível, inclusive porque não é isso apenas que acontece atualmente. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Alegria é a chave que sua alma precisa acionar para que tudo corra de acordo com as expectativas. Faça o supremo esforço de limpar sua mente de quaisquer pensamentos desanimadores, a despeito das dificuldades que surgirem. CÂNCER 21-6 a 21-7 Expresse seus sentimentos com franqueza e clareza, mas não espere que as pessoas os compreendam com facilidade. Faça você a sua parte, pelo próprio prazer de fazê-la, desapegando-se ao máximo do fruto da atitude tomada. LEÃO 22-7 a 22-8 Para que a confiança, que é uma virtude, não se transforme em fraqueza, você deve depositá-la em pessoas e pensamentos que não a corrompam. Confiar é um ato de transmissão de luz. Você daria luz a algo ou alguém que não a respeitasse? VIRGEM 23-8 a 22-9 Fazer o necessário é, às vezes, tomar atitudes polêmicas. Em certas ocasiões é imprescindível ir além dos vínculos familiares ou cotidianos para se agarrar a verdade e, só assim, poder agir de acordo com a necessidade. LIBRA 23-9 a 22-10 Qual é o nível de frustração com que sua alma pode lidar, sem perder de vista o caminho? Essa é uma pergunta chata, mas que precisa ser feita e respondida com absoluta sinceridade. Dessa resposta depende a paciência. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Observe os sinais e utilize-os para orientar-se e para confirmar o que intuitivamente você já sabia que era a melhor atitude para se tomar. Deixe de lado a necessidade de obter essa orientação através das palavras de alguém. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A vida continua bela e graciosa, como sempre, mas entre os humanos parece que esta percepção se perde entre os inúmeros problemas que devem ser administrados. Isso não é bom, reserve um tempo diário para contemplar a beleza. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Você sabe, a honestidade brilha pela sua ausência, mas é a única virtude que conseguirá fazer com que as coisas superem o impasse. A honestidade rima com a verdade, condições de muito dura aceitação por parte de todo mundo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Amar é uma atitude, não algo que se recebe. Na medida em que a alma se dispõe a amar de forma ativa e manifesta, torna-se amável também e, por ser amável, mais e mais pessoas se interessarão em amá-la também. PEIXES 20-2 a 20-3 As pessoas sabem que devem colaborar entre elas, mas o conhecimento não consegue se transformar em prática. Isso é preocupante, porque tudo depende de colaboração. Contudo, melhor preocupar-se menos e seguir em frente.