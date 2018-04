Despertador 2.0 A primeira peça de tecnologia avançada a fazer parte da minha vida foi um rádio-relógio. Isso no sul da Califórnia durante a década de 60. A guerra fria corria solta. Os líderes políticos progressistas eram assassinados. E muitos dos meus ídolos, na música, morriam sozinhos, jovens de tudo. Mas quando olho para aqueles tempos longínquos, hoje, me parecem simples, pelo menos do meu ponto de vista de então - infantil. Ia a pé para a escola com os amigos. Ao voltar, comprava chocolate na farmácia, quando sobrava dinheiro do bandejão. Se não sobrasse, pedia emprestado. Um ou outro programa de TV, à noite, talvez um episódio de Batman (eram só três os canais). Eu entendia pouco do mundo. Mas a ignorância me parece, hoje, gostosa. Nesse contexto sociocultural, o rádio-relógio representava alta tecnologia. E à complexidade do aparelho correspondia uma promessa de felicidade. Explico: o único aspecto difícil na minha vida era acordar de manhã. As aulas começavam cedo. Gostava eu, por outro lado, de rock?n?roll. Começavam a aparecer por essa época as primeiras estações bacanas de FM na rádio, daquelas que apresentavam novas bandas, conjuntos ingleses, a mais recente música dos Rolling Stones ou Grand Funk ou Captain Beefheart ou até talvez Frank Zappa de vez em quando. A genialidade do rádio-relógio era compensar a dureza do ato de acordar com o prazer de se ouvir uma música de Led Zeppelin no primeiro momento do dia. Isso faz sentido quando se é jovem. Ou a mim me fazia. A vida era uma festa e era melhor começar desde cedo, com Led Zeppelin mesmo. O rádio-relógio e eu tivemos nossas desavenças nos anos seguintes. Se chegasse a faltar energia, por um minuto que fosse, durante a madrugada, ele não despertava (e eu, por tabela, tampouco). Ficava só piscando. Mandava um sinal numérico repetido e incompreensível que parecia vir do espaço, mas que ninguém entendia, nem na Nasa. Mas tinha seu lado bom, já que servia de desculpa para eventuais atrasos na primeira ou segunda aula do colégio. Nossos gostos musicais começaram a divergir também. Desenvolvi um gosto atávico pelo jazz. Mudava de estação em busca desse tipo de som, mas era difícil de encontrar no início da década de 1970. Cheguei a levar o rádio-relógio para a faculdade. Mas a relação já estava desgastada. Ele não se adaptou às longas noites de estudo, muito menos às bebidas alcoólicas. Acho que ficou por lá mesmo em algum apartamento meu em Berkeley, perto da universidade, de onde deve ter saído para o mercado de pulgas. Hoje meu despertador é o mais simples possível. Sem rádio. Não é nem digital. O único cuidado necessário é trocar a pilha. Faz um barulho chato na hora de acordar, mas fazer o quê? Não me incomoda. Hoje acho bom acordar. Pensei no rádio-relógio ao ler uma reportagem na revista americana Wired, de julho. O autor, Gary Wolf, utiliza um aparelho que lhe dá não só a hora de sair da cama, mas a de dormir, quantas vezes acordou durante a noite, o número dos seus batimentos cardíacos, sua pressão arterial (média), seu humor (numa escala de zero a cinco), a quantidade de exercício que fez durante o dia, as quantidades de cafeína e álcool ingeridas, sem falar de uma avaliação do seu narcisismo (0,31). Ah, e toca música, também. A canção que quiser, claro. Jazz antigo, então, nem se fala. Toca Mozart, se quiser. Tudo isso é ligado ao iPod e à internet e ao tênis que calça (da Nike). Juro. Não só toca música como indica a música mais ouvida por americanos enquanto fazem exercício: Pump It, do conjunto Black Eyed Peas. Deve ser bom esse despertador novo. Só pergunto se o número do narcisismo do usuário é esse mesmo. Nada entendo da medida. Mas desconfio que seja um pouco mais alto.