Despedida do Pânico Humorístico presta tributo ao estilista Um dos alvo favoritos do Pânico na TV!, Clodovil, que morreu anteontem, pode ganhar uma homenagem no humorístico da Rede TV!, no próximo domingo. O quadro, que deve ser a despedida da imitação do apresentador, feita por Wellington Muniz, o Ceará, ainda estava em discussão na produção do programa, na tarde de ontem. Ao Estado, Wellington Muniz disse que foi pego de surpresa pela morte de Clodovil. "Ele tinha o dom da comunicação e pagou também o preço por isso. Clodovil é insubstituível e agradeço muito a oportunidade de poder tê-lo homenageado. Eu e o Pânico devemos muito a ele." Vale lembrar que as confusões entre Pânico e Clodovil começaram em 2004, quando o estilista tinha programa na Rede TV!. Além da imitação, o Pânico passou a perseguir Clodovil pedindo para que ele calçasse as "sandálias da humildade". A perseguição durou meses e virou um hit do programa. Clodovil brigou com os humoristas, e mesmo após sua saída da emissora continuou sendo alvo. No último sábado, dia 14, Ceará foi caracterizado de Clodovil na Pedalada Pelada, protesto que reuniu ciclistas nus na avenida Paulista.