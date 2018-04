Desinventando a miséria DATA ESTELAR Marte e Plutão em quincunce; Lua se aproxima da fase quarto minguante em Áries. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade inventou a miséria e teremos de desinventá-la, porque essa brincadeira já estressou demais e não há como achar graça nela. Nossa humanidade deseja e ao desejar inventa, porque desejar é abrir as portas do mundo sutil. Porém, é difícil aprender a desejar direito, porque raras são as pessoas que conseguem manter o equilíbrio necessário para criar o mundo imaginado através do poder do desejo. O desejo, que é um poder que provém do Altíssimo, para ser usado direito, demanda também elevação e dignidade. Na falta destas mínimas virtudes, através do desejo inventamos monstruosidades, como a miséria. Tendo todos percebido isso, agora só falta colocar a vontade para funcionar e desinventar a miséria. Áries >>21-03 a 20-04 Os prazeres que você garantia no passado através de certas práticas não mais podem ser obtidos, porque tudo mudou. Você evoluiu, você viu panoramas mais extensos e profundos de realização e, assim, os prazeres mudaram também. Touro >>21-04 a 20-05 A proximidade de grandes tempos causa uma certa apreensão, porque a sua alma ainda não reconhece que tipo de magnitudes seriam essas e, por isso, atualiza o temor infantil em relação a tudo aquilo que for desconhecido. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Sem amor é impossível perceber a forma de superar o ódio e a intolerância. No entanto, esse amor não é o da atração romântica e, com certeza, muito menos é o amor da sexualidade. Esse amor é, sim, o do desapego e sacrifício. Câncer >>21-06 a 21-07 Quando certos detalhes saltam à vista, isso significa que sua alma assume a responsabilidade de tomar conta deles, porque sabe que pode fazê-lo. É impossível fugir dessa responsabilidade. Por isso, para que fingir o contrário? Leão>> 22-07 a 22-08 Sem queixas nem lamentos, mas sempre em estado de atenção, você garantirá a força necessária para contra-arrestar o que houver de negativo em seus pensamentos, de modo que nada nem ninguém detenha o avanço da felicidade. Virgem >>23-08 a 22-09 Disseminar medo e separatismo é violar a sagrada lei da vida, erros que criam consequências até o momento de cancelar essa atividade nefasta. A única vitória verdadeira consiste em aliar-se à Vida. Nada mais, nada menos. Libra >>23-09 a 22-10 Que prazer resultaria de agradar o próprio coração mas entristecer o de uma pessoa próxima? Um prazer de duvidosa reputação, com certeza. Pense sempre no passo seguinte de toda atitude que você pretenda tomar. Escorpião >>23-10 a 21-11 Alguns pequenos detalhes demonstram claramente a grandeza do que acontece. O chamado para você participar ativamente foi feito em alto e bom som. Será que sua alma ainda vai ficar se preocupando com a sobrevivência? Sagitário>> 22-11 a 21-12 Assim como uma tormenta pode tornar-se devastadora para os interesses que a alma busca realizar imediatamente, ao mesmo tempo ela traz consigo aquelas sementes vindas de muito longe, a potencialidade de novas conquistas. Capricórnio >>22-12 a 20-01 É possível errar e receber absolvição pelos erros cometidos, mas isso não acontece com a traição. A traição não é perdoada, porque é pecado contra si mesmo e só quando quem trai perdoa a si mesmo obtém-se a absolvição. Aquário >>21-01 a 19-02 Aqueles que pensam ter tudo e se sentem seguros criam para si a vulnerabilidade de acharem que não precisam mais de ninguém. Um ser humano isolado é nada, poeira que o vento leva na hora da grande batalha que se avizinha. Peixes >>20-02 a 20-03 Reconhecer o seu poder sem antes ter purificado o seu coração envolve um perigo que, talvez, você ainda não tenha medido devidamente. Por isso, em vez de buscar mais poder, purifique-se e assim o poder virá por agregado.