Design é tema de debates na Livraria da Vila O artista plástico Sergio Fingermann comanda hoje, das 19 às 21 horas, um bate-papo com o tema O Design nas Artes Plásticas, na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim (Av. Magalhães de Castro, 1.200, pista local da Marginal do Pinheiros, tel. 11-3755-5811). O evento faz parte da Semana de Arte e Design na Vila, que promove debates e oficinas sobre as mais variadas vertentes da arte contemporânea na visão de grandes artistas da atualidade. No domingo, das 16 às 17 horas, Kátia Canton ministra uma oficina de design para crianças. As inscrições para os eventos podem ser feitas pelo e-mail eventos@livrariadavila.com.br.