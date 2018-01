Desfalque no BBB8

Até nos percalços o BBB anda se repetindo. Às vésperas da estréia da oitava edição do reality, um participante foi trocado. O motivo: pegou rubéola. O azarado da vez foi Gustavo, de 23 anos, que acabou cedendo sua vaga a Gregor, de 34 anos. Não é a primeira vez que o BBB sofre troca de participantes de última hora. No Big Brother Brasil 6, Leandro Moraes, de 30 anos, chegou a ter sua foto divulgada como um dos concorrentes, mas, horas depois, foi sacado do programa pela própria Globo. O motivo: a relação de Leandro com alguns funcionários do canal, o que teria facilitado sua entrada no programa. Entre os participantes da nova edição do BBB estão uma professora de inglês de Brasília, três modelos, uma produtora de moda do Rio, uma bartender, um psiquiatra de São Paulo e uma porção de estudantes. O participante mais velho tem 34 anos e o mais novo, 21. Segundo a direção da Globo, os 14 participantes foram selecionados entre 150 finalistas que chegaram à etapa de entrevistas para o programa. A disputa por R$ 1 milhão e 15 minutos de fama estréia na terça.