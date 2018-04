Desenhos coloridos e delicados de Bourgeois Nothing to Remember é uma edição fac-similar de 22 desenhos colorido feitos à mão, em pauta musical, pela francesa Louise Bourgeois, artista fortemente influenciada pelo surrealismo. Os desenhos foram criados entre 2004 e 2006. Na sua delicadeza, eles mostram a importância das memórias - mesmo que pareçam fugazes - nas criações de Louise. "Eu tenho trabalhado por toda minha vida com a tentativa de capturar minhas memórias. Não quero que elas se dispersem. Se existe algo a dizer sobre meu trabalho é isso, o desejo de capturar as minhas memórias", ela diz. Louise é a autora da escultura intitulada Aranha, exposta na galeria de vidro do MAM do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.