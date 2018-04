Desenho gay na TV

Um desenho animado gay é o novo sucesso da TV americana. A série Rick & Steve: O Casal Gay mais Feliz do Mundo - sim, o nome da produção é esse mesmo -, que estreou há poucos dias no canal a cabo Logo (do grupo MTV), voltado para o público homossexual, já é o hit da temporada. Na animação, o personagem Rick, um americano bem-sucedido, e Steve, seu namorado viciado em academia, vivem sua vida feliz em um casa fabulosa, até que se deparam com um probleminha. Kirsten, amiga lésbica de Rick, pede que ele a engravide, iniciando uma série de confusões na vida da dupla. Segundo a imprensa internacional, a animação emplacou por conta de seus personagens ''''fofinhos'''' e de humor ácido, para não dizer de mau gosto, ao estilo South Park. Em alguns episódios, há piadas sobre aids, pois Chuck, melhor amigo de Steve, é portador da doença. Há também um personagem gay viciado em remédios para emagrecer. Entre as temáticas abordadas pelo desenho estão ainda o medo da violência homofóbica, as pessoas viciadas em compras, os transexuais e a adoção de crianças por casais homossexuais.