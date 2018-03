Desenho de Degas confiscado pelos nazistas é leiloado por 462,5 mil euros

Um desenho do impressionista Edgar Degas confiscado pelos nazistas em 1940 e restituído aos herdeiros de seu antigo proprietário em maio deste ano foi comprado, neste domingo, por 462,5 mil euros, em um leilão da casa Osenat realizado em Fontainebleau, nos arredores de Paris.

A obra, 'Trois danseuses en buste', foi realizada por volta de 1898 e tinha um valor estimado de entre 350 mil e 450 mil euros.

O desenho, segundo veículos de comunicação franceses, foi confiscado em agosto de 1940 pelos nazistas no domicílio parisiense do médico Maurice Dreyfus, falecido em 1957 e que dez anos antes de sua morte avisou às autoridades francesas que não tinha sido restituído após a Segunda Guerra Mundial.

A obra foi achada em 1951 em um armário da antiga embaixada alemã, mas, por não ser identificada como o desenho em questão, foi levada ao Museu do Louvre à espera de saber quem era seu proprietário.

O desenho foi restituído a Viviane Dreyfus, filha do médico, no último dia 9 de maio, graças a um processo no qual o Ministério de Cultura francês se serviu da ajuda de genealogistas.