Desconhecidos tomam as batutas

Após ser anunciado na semana passada como o novo diretor musical da New York Philharmonic, Alan Gilbert às vezes pareceu o garoto maravilhado que foi um dia. Gilbert cresceu como o filho de dois violinistas da Philharmonic e visitava seus pais no trabalho todas as semanas na sala de concerto. ''''A orquestra é um organismo e uma organização musical admirável, coletiva e individualmente'''', disse ele. ''''Realmente não conheço nenhuma outra orquestra que tenha este nível exaltado.'''' Ele afirmou que nem sequer ousara sonhar que poderia ser seu diretor musical algum dia. Agora pense nessas palavras na boca de famosos autocratas do pódio como Georg Solti ou Georg Szell ou Herbert von Karajan ou, em especial, Arturo Toscanini, o maestro ditador de todos os tempos. Bizarro demais para imaginar. A ascensão de Gilbert ao trono de uma das mais importantes orquestras do globo - nas pegadas de Toscanini, Mahler e Mengelberg - é um sinal de como a persona e a concepção do diretor musical mudaram nos últimos tempos. Quando assumir o posto dentro de dois anos, aos 42 anos, Gilbert será quase quatro décadas mais jovem que seu antecessor, Lorin Maazel. Embora tenha sido diretor musical da respeitável Royal Stokholm Philharmonic nos últimos sete anos e da Santa Fé Opera por três verões, Gilbert não é o que se poderia chamar de um nome familiar. Mas ele não está sozinho nesse aspecto, e, no fim das contas, isso pode não ter importância. Já ouviram falar de Jaap van Zweden? Regente requisitado na Europa, ele será o próximo diretor musical da Dallas Symphony Orchestra, e reconheceu com admirável honestidade num comunicado à imprensa que era ''''relativamente desconhecido''''. Manfred Honeck? Procurem por ele na Pittsburgh Symphony, alma mater de Maazel, em 2008. Gustavo Dudamel? Aos 26 anos, ele é o diretor musical designado da Los Angeles Philharmonic, que tem uma tradição de contratar jovens (Zubin Mehta, Esa-Pekka-Salonen). Há cinco anos, a Cleveland Orchestra trouxe outro regente de 42 anos, com nome relativamente pouco conhecido nos Estados Unidos, Franz Welser-Most. Ele tem uma carreira musical, se não espetacular, ao menos respeitável, até agora, mas o efeito que terá no público e nas finanças ainda não está claro. Pelo menos três orquestras - a Chicago Symphony, a Philadelphia Orchestra e a National Symphony em Washington - colocaram as buscas de diretor musical em compasso de espera nomeando líderes interinos. Acompanhar o jogo de cadeiras musical em orquestras pode parecer um pouco obsessivo para alguns. Mas esse emprego tem um fascínio. Ele é único. Um homem ou mulher fica parado diante de 100 semelhantes - diferentemente deles, sem a capacidade de produzir um som - e contudo tem o poder de dar forma a grandes obras de arte sonora. Os olhos do regente dardejam parecendo tudo enxergar, os ouvidos tudo ouvir, uma inteligência musical mobilizada para captar a arquitetura de uma obra e depois transmiti-la. O maestro é um curador de obras-primas, incubador de novas obras e um performer público. ''''Não existe expressão mais óbvia de poder que a performance de um maestro'''', escreveu Elias Canetti certa vez. Fora do pódio, o regente tem que decidir programas, jogar um papel na contratação e dispensa de músicos, ajudar a levantar recursos e ajudar a vender a orquestra. Por que parece haver uma escassez de gigantes percorrendo o globo nos dias que correm? Parte da razão pode ser que os conselhos e administradores de orquestras estão conscientemente procurando regentes mais jovens, em parte para atrair jovens e contrariar a percepção de que os assistentes estão ficando mais velhos e mais raros. Há também algo de excitante em assumir um risco numa commodity menos conhecida, um frisson de observar essa pessoa adquirir proeminência. Nunca ouviu falar do novo sujeito da Philharmonic? Gerard Schwarz, o antigo diretor musical da Seattle Simphony, sugere que Alan Gilbert ''''se tornará, em pouco tempo, um regente muito famoso''''. ''''Eles estão assumindo um risco'''', disse Schwarz. ''''Ele já regeu todas as sinfonias de Mahler? Já regeu todos os poemas sinfônicos de Strauss? Provavelmente não. Mas se for muito talentoso, e temos que supor que sim, isso é fantástico.'''' Outras forças interferem. A geração de astros internacionais está desaparecendo. Figurões mais velhos como Bernard Haitink, Pierre Boulez, Maazel, Kurt Masur e outros estão na faixa dos 70 e 80 anos. Outros membros mais jovens dessa classe, como Daniel Barenboim e Riccardo Muti, manifestaram pouco interesse nos encargos extramusicais de uma diretoria musical americana. Muti, aliás, aceitou dedicar seis a oito semanas à Philharmonic, mas rejeitou especificamente qualquer título, segundo o presidente da orquestra, Zarin Mehta. Ele simplesmente quer ''''fazer música bela'''', acrescentou Mehta. Ao mesmo tempo, o número de orquestras em tempo integral aumentou nos últimos 50 anos. Então, onde está a geração substituta de grandes nomes? Michael M. Kaiser, presidente do Kennedy Center for the Performing Arts em Washington, disse que a principal razão para sua ausência é o declínio da indústria gravadora de música clássica. Até cerca de uma década atrás, meia dúzia de gravadoras gigantes lançavam álbuns com seus astros regentes e os promoviam internacionalmente. Elas anunciavam nas grandes cidades, disputavam prêmios, ajudavam a administrar carreiras. Agora, com poucos lançamentos de grandes gravações, os regentes são promovidos por uma semana ou duas na cidade onde se apresentam como convidados. ''''A quantidade de conhecimento que as pessoas têm sobre eles no público em geral diminuiu drasticamente'''', afirma Kaiser. ''''Ficamos com uma nova geração que não teve esse impacto da indústria gravadora.'''' O trabalho em si também mudou. Os músicos têm uma influência cada vez maior na administração da orquestra e na escolha de seu diretor musical. O administrador-geral, que algumas vezes chega a receber o título de presidente ou presidente-executivo, também ganhou poder. De muitas maneiras, as qualificações de um diretor musical, seja ele famoso ou não, são as mesmas: liderança tanto musical como institucional, um ponto de vista apaixonado, talento em regência, inteligência. Para Gary Hanson, diretor executivo da Cleveland Orchestra, seria possível dividir os diretores musicais recém-nomeados em duas colunas, nomes familiares e nomes não familiares, e revisitá-las anos depois. ''''Minha aposta'''', disse ele, ''''é que não se descobrirá que uma coluna dominou a outra.''''