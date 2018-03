Descoberto autorretrato de Da Vinci O jornalista científico italiano Piero Angela descobriu um autorretrato do jovem Leonardo Da Vinci, oculto entre as páginas do Código Sobre o Voo dos Pássaros, do genial artista do Renascimento. Na décima página da obra, entre os escritos de Da Vinci, é possível observar um nariz desenhado com sanguínea, tipo de tinta que o artista usava para alguns de seus desenhos. Piero contou que o professor de italiano e seu amigo Carlo Pedretti havia tentado descobrir essa imagem em 1975, mas não obteve sucesso dada a falta de tecnologia. Com a ajuda da polícia científica e da RAI, foi possível destacar o fundo da página reutilizada para suas teorias.