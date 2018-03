Descobertas sefaraditas na voz de Fortuna Compilações por natureza se constituem de retalhos costurados a esmo. Com Fortuna 15 Anos 1993-2008 (MCD) é diferente. Mesmo extraídas de seis álbuns distintos da cantora, as faixas compõem um coerente roteiro. Além dos belos arranjos, de sonoridade acústica, e da interpretação pungente de Fortuna, as 23 faixas formam um conjunto de temas (alguns litúrgicos) ligados à tradição judaica, mais especificamente da cultura sefaradita (da Península Ibérica), mas também da Turquia, de Marrocos e do Brasil, em fusão com a ciranda.