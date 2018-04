Descobertas mais partituras de Mozart A Fundação Internacional Mozarteum, de Salzburgo, na Áustria, anunciou a descoberta de novas composições de Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791), até então desconhecidas. O departamento de investigação disse ter encontrado duas peças para piano do compositor, que serão interpretadas no dia 2 de agosto em uma apresentação para a imprensa, quando serão revelados mais detalhes sobre as partituras, que há tempos estavam sob poder da instituição. A fundação preserva a obra de Mozart, que deixou como legado mais de 600 composições, entre concertos para piano, sinfonias e óperas.