Descoberta obra do alemão Achenbach Um quadro desconhecido do pintor romântico alemão Andreas Achenbach (1815-1910) foi encontrado na Argentina e será leiloado em breve no país, anunciou ontem o galerista Hans Paffrath em Düsseldorf. "O descobrimento é uma absoluta surpresa", assinalou o especialista, que disse que a obra não consta de nenhum catálogo, nem ao menos foi documentada. O quadro se intitula Naufrágio e foi pintado em 1837, início da carreira de Achenbach, artista que se destaca pelos retratos impressionantes de marinas. A obra foi mantida por décadas em propriedade privada por uma família argentina que agora decidiu vendê-la.