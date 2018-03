Descendência de Bambas, no Sesc Pompéia Tem início hoje o projeto Descendência Bonita de Bambas, que vai reunir filhos, netos e sobrinhos de notáveis nomes do samba, no Sesc Pompéia (R. Clélia, 93, tel. 3871-7700). André Lara (neto de Dona Ivone), Bruno Ribeiro (sobrinho de Roberto Ribeiro), Diogo Pereira (neto de Noca da Portela), Junior Parente (neto de Nilo Chagas), Nei T. Lopes (filho de Nei Lopes), Raoni Ventapane (neto de Martinho da Vila) e Ronaldo Mattos (filho de Nelson Sargento) formam o DNA do Samba, que abre o projeto hoje, às 21 h. Nas próximas quintas apresentam-se Almir Serra (filho de Almir Guineto), Diogo Nogueira (filho de João Nogueira) e Reizilan dos Santos (neto de Cartola).