Depois do play-back, Bloc Party tem dura tarefa de apagar a má impressão A intenção deve ser a de apagar o fiasco que foi a curtíssima passagem pelo Brasil no início de outubro. Com apresentação marcada para o Video Music Brasil, os quatro integrantes do Bloc Party chegaram no mesmo dia da premiação. O play-back descarado foi apenas um dos reveses que a banda do carismático vocalista Kele Okereke enfrentou. Antes, a deportação da mulher do baterista Matt Tong e um carro batido nas ruas de São Paulo reverberaram na entrevista que Okereke e Tong concederam ao Estado, horas antes de tomarem o rumo do VMB. Mal-humorado, o vocalista subiu nas tamancas quando indagado se tinha um papel ativo na comunidade homossexual e sobre a agressão sofrida por John Lydon no festival Summercase, em julho. "Queridão, não vou responder a essas perguntas. Vamos falar de música." Sobre o novo disco (Intimacy), indagado se este estaria mais próximo do dançante Silent Arm ou do experimental A Weekend In The City, afirmou: "Fico p... quando as pessoas fazem esse tipo de comparação. Intimacy parece o nosso terceiro álbum e pronto. Se fizéssemos algo parecido com os dois primeiros, estaríamos dando um passo para trás." Mal recebido pela crítica, Okereke discorda que o segundo CD tenha apagado uma carreira que parecia estar decolando. "Comprei uma casa maior, estou mais rico e feliz. As pessoas costumam falar um monte de b... sobre nosso segundo álbum." Quanto às comparações com Gang of Four e New Order, ele rebate: "Blerg! Nunca ouvi essas bandas." Outras Atrações O grupo de rock experimental Animal Collective tem origem em Baltimore, Maryland, e sua formação não é estática. Estabeleceu-se em Nova York em 2000, liderado por Panda Bear e Avey Tare. Sua trajetória põe numa peneira ritmos como folk, noise rock, ambient, psicodelia e viagens melódicas. O grupo britânico Kaiser Chiefs tirou seu nome de um time sul-africano, o Kazier Chiefs Football Club. Cheio de bossa, o grupo estourou mundialmente em 2004 com o hit I Predict a Riot, que ressuscita o espírito mod de bandas como The Jam. O álbum de estréia é de 2005, Employment. Eram muito aguardados. Banda de riot girls mais ambiciosa da história, as Breeders começaram como um projeto paralelo da baixista Kim Deal (dos Pixies) e da guitarrista Tanya Donelly (dos Throwing Muses). Estrearam em 1990, misturando características das bandas originais, e nunca passaram da condição de promessa.