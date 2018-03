Depois de anos de carreira, a estreia em disco

A coisa não muda. Mais uma vez o mundo do samba repete a história com a cantora Duda Ribeiro (56 anos) e o violonista João Macacão (68 anos), que precisaram completar décadas de carreira para lançar o primeiro disco. Nunca é tarde. Em É Samba! Bereré, Bereré!, que será lançado no Grazie a Dio!, às 22h30 de hoje, Duda Ribeiro apresenta um repertório com 12 clássicos: de Cartola (As Rosas Não Falam), Nelson Cavaquinho (Juízo Final), Adoniran Barbosa (Trem das Onze) a Aldir Blanc e João Bosco (O Bêbado e a Equilibrista) e Gordurinha e Almira Castilho (Chiclete com Banana). O CD é produzido pelo vibrafonista Guga Stroeter e arranjado pelo violonista Dino Barioni. Nas apresentações às terças deste mês, a cantora, ligada à Escola de Samba Camisa Verde e Branco, é acompanhada, tal como no disco, pela Orquestra HB. Em tempo: bereré bereré significa - em iorubá - paz, saúde, sorte e amor. Líder do regional Conjunto Paulistano, o violonista 7 cordas João Macacão lançou Serestando, no qual canta, com sua voz grave, composições de uma época boêmia que não volta - quando sentimento e noite eram uma associação obrigatória. Entre as 14 faixas, estão Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso), Me Deixe em Paz (Ayrton Amorim e Monsueto Menezes), Perfil de São Paulo (Bezerra de Menezes), Jangada (Hervê Cordovil e Vicente Laporace), Gosto Que Me Enrosco (Sinhô), Quando o Samba Acabou (Noel Rosa). No CD, João Macacão é acompanhado por, entre outros, Milton Mori (cavaco), Alessandro Penezzi (violão) e Roberta Valente (pandeiro). Ele acompanhou Silvio Caldas por 20 anos, atuou com Orlando Silva, Gilberto Alves e Paulo Vanzolini e tocou em boates paulistanas como A Baiuca. Serviço Dona Duda Ribeiro. Grazie a Dio!. Rua Girassol, 67, V.Madalena, tel. 3031-6568. Às terças, 22h30. R$ 15 e R$ 20. Até 30/6