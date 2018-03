Depois daquele beijo... Até domingo, no piso térreo do Shopping Light, uma convidativa exposição fotográfica: Beija Eu, com 22 fotos famosas de casais que marcaram época no cinema e em séries de TV no mundo todo. Há cenas de filmes como A Um Passo da Eternidade, E o Vento Levou..., Titanic, Top Gun- Ases Indomáveis, Cidade dos Anjos, Casablanca, Cleópatra, Paixões em Fúria, Uma Linda Mulher e 007 Contra o Foguete da Morte (ao lado), além de velhos seriados como Jeannie É Um Gênio e A Feiticeira. Pode suspirar à vontade. Serviço Beija Eu. Shopping Light. Piso Térreo. Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, 3154-2299. 9 h/ 21 h (sáb., até 20 h; dom., 11 h/ 18 h). Grátis. Até 14/6