Denise Fraga em encontro sobre arte A atriz Denise Fraga e o professor Newton Aquiles von Zuben são os convidados do último debate da edição 2007 do programa Pensamentos Instigantes - Filosofia e Arte, que tem como tema Martin Buber e a Televisão e ocorre hoje, das 19h30 às 21h30, no CCBB (R. Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651). Com mediação do psicólogo Cláudio Bergamo, curador do programa, o evento tem entrada gratuita e as senhas devem ser retiradas meia hora antes do início do debate. Filósofo, escritor e pedagogo, Buber defendia a idéia de que não há existência sem comunicação e diálogo e que os objetos não existem sem interação.