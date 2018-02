Demônios e covardes Data estelar: Sol e Netuno em quincunce, a Lua atinge a fase nova no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na nave Terra pareceria que no mundo político e administrativo das nações só existem corruptos e malvados, mas sob uma análise mais objetiva e impiedosa o número de demônios verdadeiros se reduziria a dois ou três, no máximo, e no planeta inteiro. Todos os outros compõem a legião de covardes que, dia a dia, tentam se convencer através de argumentos tortuosos de que é melhor preservar a hipocrisia, pois se a verdade fosse toda colocada sobre a mesa, então as instituições seriam imediatamente implodidas. Ora pois! Se as instituições são sustentadas pela força de duvidosa reputação, que é a mentira, então que o mundo não se queixe depois quando um bando de loucos atrevidos lançar bombas e aviões sobre os ícones da modernidade terrestre. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Concentre sua atenção nos pequenos afazeres cotidianos, que são exatamente aqueles que normalmente não merecem sua atenção. Há muito prazer envolvido potencialmente na dedicação a esses afazeres, só falta você aproveitá-lo. TOURO 21-4 a 20-5 Ainda que milhares de adversidades se interponham no caminho da realização de sonhos, enquanto você continuar respirando entre o céu e a Terra a esperança continuará, também, sendo a última a morrer e a primeira a renascer. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Privilegie a paz no seu canto, seja este o familiar ou, se preferir, o do seu trabalho, tudo depende de onde você se sentir em casa mesmo, se no lar ou no trabalho. A paz é possível, mas você precisa fazê-la acontecer. CÂNCER 21-6 a 21-7 Renove a comunicação, termine definitivamente aquelas discussões que só se alastraram sem conseguir avançar nem um centímetro na direção de qualquer tipo de entendimento. Privilegie, a partir de agora, a comunicação, desvalorizando a discussão. LEÃO 22-7 a 22-8 A segurança que sua alma tanto busca não depende de dinheiro, pois a quantidade necessária para atingir tal segurança continuaria aumentando na mesma medida de suas conquistas. A segurança verdadeira depende de conhecimento, e de fé. VIRGEM 23-8 a 22-9 Um novo tempo se começa através de novas atitudes. Pense: não são as circunstâncias as que precisam mudar para que tudo retome a fluidez e prosperidade ansiadas, é você que precisa mudar, ou melhor, você precisa mudar suas atitudes. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Embarcar no entusiasmo e abrir a mente para novas perspectivas, isto é absolutamente possível no momento atual, e sua alma deveria aproveitar o que é propício, de modo que as coisas possam, finalmente, sair da paralisia. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O medo será eterno e fiel companheiro do andar humano por entre o céu e a Terra, porém, também será péssimo conselheiro, pelo que você nunca deve dar ouvidos a suas sugestões, que tendem ao descaminho e à perturbação desnecessária. PEIXES 20-2 a 20-3 Perceber com clareza a natureza das pessoas que acompanham você nesta parte do caminho é algo essencial, a despeito de que, às vezes, esta clareza não produza efeitos reconfortantes. Melhor a verdade dura do que uma mentira agradável.