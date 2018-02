Delícias no Arpoador Dia 2, às 22 h, o Menu Confiança volta ao ar no GNT com novidades. Além do reforço da sommelier Deise Novakoski, o chef Claude Troisgros faz quatro especiais de verão, com sua "Barraquinha do Menu" em endereços cariocas ao ar livre. No Arpoador, por exemplo, a convidada a provar as delícias da dupla é a atriz Betty Goffman.