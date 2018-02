Delicadezas Comemorando dez anos de carreira, a cantora carioca Teresa Cristina faz show hoje, no Sesc Santana, com o Grupo Semente. No repertório, ela mostra canções de seu mais recente trabalho, Delicada, que reúne composições próprias e também clássicos da MPB. Serviço Teresa Cristina. Sesc Santana (349 lug.). Av. Luís Dumont Villares, 579, 2971-8700. Hoje, 21h. R$ 20