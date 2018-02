Delicadeza em cena Os problemas de amadurecimento enfrentados por duas crianças inspira o novo trabalho da Cia. O Grito, Armário Mágico. E, como já se tornou marca registrada do grupo, assuntos delicados influenciam a trama. Aqui, um garoto e uma menina vivem solitários - ele, esquecido pelos pais roqueiros; ela, envergonhada por causa da cabeça raspada, resultado do tratamento de um câncer. Com bom humor e versatilidade, os atores Alessandro Hernandez e Léia Rapozo dominam o palco. Serviço O Armário Mágico. 60 min. 5 anos. CCSP (110 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 1º/3