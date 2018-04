Defesa Apaixonada dos Trabalhadores Em 1904, Euclides já abandonara a profissão de engenheiro de Obras Públicas no estado de São Paulo para trabalhar por alguns meses na Comissão de Saneamento, residindo no Guarujá. Em seguida, vai transferir-se para o Rio de Janeiro, onde doravante prestará serviços ao ministério das Relações Exteriores. Começaria por uma viagem de 18 meses ao Alto Purus, na Amazônia; e, já de volta, passaria a ocupar-se de cartografia. A gestão Rio Branco, tendo à frente o grande estadista, teria papel decisivo na definição do território da República, resolvendo questões de limites com fixação negociada de fronteiras. A publicação de Os Sertões cobrira de glória seu autor, que fora imediatamente eleito tanto para a Academia Brasileira de Letras quanto para o Instituto Histórico e Geográfico. Três edições seriam tiradas no curto período de três anos, algo excepcional para a época e para tal tipo de livro. Afora sua relevância e beleza, as razões do sucesso emanam da função que o livro exerceu como denúncia da injustiça. Antes da guerra, era com veemência que todos reivindicavam o extermínio dos conselheiristas, a quem chamavam de "jagunços" e "fanáticos". Mas depois que a campanha terminou, os ânimos começaram a mudar. As revelações sobre atrocidades produziram uma reviravolta da opinião, que agora, com a mesma veemência, acusava os responsáveis pelo massacre. O termo "genocídio" certamente seria aplicado hoje em circunstâncias semelhantes. Munido das ferramentas da arte literária, Euclides encarregou-se de elaborar e dar forma artística a esse remorso generalizado. No presente artigo, Euclides, como já fizera com os canudenses, vale-se da oportunidade do Dia do Trabalho (1º de maio) para mais uma vez tomar o partido dos oprimidos, neste caso o proletariado. O artigo é de fôlego, pois, com vigor e com a costumeira paixão, passa em revista as principais teorias em favor dos trabalhadores ao longo da história. Disposição semelhante ocuparia sua pena ao testemunhar a penúria em que vivem os seringueiros da Amazônia e a exploração que os subjuga.