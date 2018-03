Declarações de amor em 3 minutos

É o filme dos sonhos de qualquer cinéfilo. Veja os nomes dos diretores que assinam os episódios de Cada Um com Seu Cinema, que estréia hoje. Theo Angelopoulos, Olivier Assayas, Bille August, Jane Campion, Youssef Chahine, Chen Kaige, David Cronenberg, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Manoel de Oliveira, Raymond Depardon, Atom Egoyan, Amos Gitai, Hou Hsiao-Hsien, Alejandro González Iñárritu, Aki Kaurismäki, Abbas Kiarostami, Takeshi Kitano, Andrei Konchalovsky, Claude Lelouch, Ken Loach, David Lynch, Nanni Moretti, Roman Polanski, Raoul Ruiz, Walter Salles, Elia Suleiman, Tsai Ming-liang, Gus Van Sant, Lars von Trier, Wim Wenders, Wong Kar-wai, Zhang Yimou. Assista ao trailer do filme Isso não é uma ficha técnica - é um abecedário de grandes diretores, mesmo que, eventualmente, você possa discutir um ou outro. E eles trazem atores com eles, figuras míticas como Jeanne Moreau e Marcello Mastroianni (no episódio de Angelopoulos). Tudo começou como uma encomenda. No ano passado, o Festival de Cannes completava 60 anos. Para assinalar a data redonda, o presidente do maior festival de cinema do mundo, Gilles Jacob, convidou mais de 30 cineastas de todo o mundo, pedindo-lhes que dessem, por meio de episódios de três minutos cada um, suas contribuições à criação de uma obra coletiva. Embora o tema seja o mesmo, a diversidade dos episódios prova que, se o amor pelo cinema é, ou pode ser, universal, a experiência cultural que ele desencadeia, no autor como no espectador, é única. Não existe um episódio que se assemelhe a outro em Cada Um com Seu Cinema. Um dos mais belos é o do brasileiro Walter Salles, que já havia integrado a relação de diretores de outro recente projeto coletivo - Paris, Eu te Amo. Você, cinéfilo, se lembra do episódio de Salles - uma latina se levanta de madrugada e atravessa a capital francesa, a pé, de ônibus e metrô, para dar a uma criança, como babá na casa de uma família rica, a atenção que não pode dispensar ao próprio bebê. Salles agora recorre de novo à dupla de repentistas Caju e Castanha, com quem havia feito outro curta também exibido em Cannes. Diante de um cinema no sertão, que exibe Os Incompreendidos, de François Truffaut, distante milhares de quilômetros de Cannes, Caju e Castanha tecem a sua improvisação que enaltece o festival e, ao mesmo tempo, acrescenta ao tema um comentário sobre as relações entre Norte e Sul. Salles fez outro episódio que não integra o filme que está estreando, mas também foi exibido em Cannes, como um programa isolado. Neste outro filme - maravilhoso -, ele dirige a câmera para seu filho, ainda bebê, no momento em que ele vai pela primeira vez a uma sala de cinema, para ver Charles Chaplin na imortal cena do globo transformado em bola, com a qual brinca o protagonista de O Grande Ditador. Preste atenção no que você vai ver em outros episódios. Abbas Kiarostami fotografa o choro de mulheres iranianas diante da tragédia de Romeu e Julieta, na versão de Franco Zeffirelli para o clássico de Shakespeare. Roman Polanski conta uma piada - a do homem que geme num cinema pornô, mas não é nada do que você está pensando. Nanni Moretti, no seu diário de espectador, lamenta o estado do cinema atual. Hou Hsiao-Hsien também lamenta o declínio do cinema europeu e, para prová-lo, faz projetar a obra-prima Mouchette, de Robert Bresson, numa sala vazia. Nostálgico, Tsai Ming-liang lembra-se dos filmes que via na infância, na Malásia, nos anos 70. Ken Loach filma pai e filho indecisos entre ir ao cinema ou ao futebol. Zhang Yimou acompanha a excitação deste menino quando chega à sua cidade, no interior da China, a equipe que vai fazer uma exibição itinerante. O assombro nos olhos do garoto diante da tela vazia é uma metáfora do nosso assombro - nós, o público - diante do mistério sempre renovado das imagens em movimento. O que ocorre é lindo. Serviço Cada Um com o Seu Cinema (Chacun Son Cinéma, França, 119 min.) - Drama. Vários diretores. 16 anos. Cotação: Bom