Decisões terríveis e gloriosas Data estelar: Vênus e Netuno em oposição; a Lua será vazia das 2h32 às 15h23, horário de Brasília, quando ingressará em Leão. Enquanto isso, aqui na Terra o mistério da Vida, o segredo do Amor e a virtude da manifestação foram ocultos no centro do coração humano e, durante milênios, aguardaram pela inevitável revelação. Porém, forças terríveis se opuseram, confiscando todo gesto que revelasse o brilhante destino. Como tudo em nossa humanidade precisa ser decidido livremente, tanto o confisco quanto a revelação seriam resultado de livre-arbítrio. Esta é uma triste constatação, mas também a esperança de glória e vida abundante, pois apesar de ser real que a decadência de nossa civilização tenha sido decidida a favor das forças terríveis que confiscam a esperança de glória, não é menos real que também há decisões que contra-arrestam esse triste destino, conduzindo tudo ao seu devido lugar. ÁRIES 21-3 a 20-4 Uma ilha de prazer no meio de perturbações e tumultos deve ser aproveitada com a devida pompa e circunstância, não lhe parece? Hoje vai valer a pena subverter a programação, de modo que se aproveite o prazer que o destino oferecer. TOURO 21-4 a 20-5 Ainda que você se esforce para manter tudo dentro de um caminho racional e pragmático, tudo que acontece está incluído no infinito universo e, por isso, os resultados dependem, também, de uma boa dose de mistério. Sempre! GÊMEOS 21-5 a 20-6 Às vezes, os desentendimentos e problemas de comunicação resultam em sorte inesperada, já que as pessoas ouvem o que você não quis dizer, mas ao mesmo tempo é aquilo que precisaria ser feito. Essas são as intervenções misteriosas do destino. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sonhe tudo que quiser, mas não se iluda a respeito do futuro. Seu progresso não depende inteiramente de recursos materiais, você precisa equilibrar-se absorvendo também o que for do espírito, na forma que seja mais agradável para você. LEÃO 22-7 a 22-8 Você buscou soluções e satisfações no mundo que lhe era conhecido e, na maior parte do tempo, frustrou-se, pois as verdadeiras oportunidades se encontraram, desde sempre, naquilo que lhe era desconhecido. Mude o foco agora. VIRGEM 23-8 a 22-9 Utilize a seu favor a possibilidade de as pessoas não verem o que você sente. Neste momento você ganharia muito pouco tentando ser transparente. Seria melhor você aproveitar o fato de ninguém perceber seu real estado de ânimo. LIBRA 23-9 a 22-10 Sonhar é necessário, fantasiar é inútil e contraproducente também. Enquanto os sonhos motivam atitudes produtivas, as fantasias alimentam o delírio e, finalmente, sempre resultam naquilo que nossa humanidade parece querer evitar, a decepção. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Certas coincidências alimentam sua vontade de empreender. Melhor aproveitá-las porque, você sabe, essas não costumam se repetir e nem tampouco perdurarem o suficiente para comportarem dúvidas ao seu respeito. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Evite prometer o que você não conseguiria cumprir. Evidenemente, você faz isso com a alma motivada pelo entusiasmo, porém, seria sábio de sua parte começar a pensar também no bem-estar dos relacionamentos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Você pode duvidar de tudo e de todos, mas não duvide a respeito de sua presença, nem muito menos dos seus talentos, pois estes são fortes o suficiente para transformar este momento tumultuado em mais um patamar de desenvolvimento. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O encantamento é apenas isso, encantamento. Com certeza, há toda uma satisfação envolvida na sedução, pois a alma se sente mais importante com ela, mais poderosa. Porém, sem um objetivo definido, a sedução é meramente inconseqüente. PEIXES 20-2 a 20-3 Provavelmente, você organizou seu dia e se preparava para continuar tudo de acordo com os planos. Porém, hoje há um fator misterioso no ar, que subverte planos previamente estabelecidos. Por que não seguir essa linha de atuação?