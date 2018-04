Debates sobre tribos urbanas no CCBB A mostra Tribos Urbanas no Cinema, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, inicia hoje uma série de debates sobre temas que refletem a arte de movimentos que propõem novas formas de cultura. O objetivo é oferecer um complemento aos filmes da mostra. Os debates começam sempre às 18 horas e a abertura, hoje, contará com Marina Person e André Moraes, mediados por Tatá Aeroplano. Antes de cada encontro, será exibido um curta ou média-metragem que trata do assunto tribos urbanas. Os debates acontecem até sábado, sempre com entrada franca, no CCBB, na Rua Álvares Penteado, 112, no Centro.