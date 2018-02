Debates e badalação no espaço ''Estado'' Não faltou papo nem badalação nem jornalismo no lounge do Grupo Estado na São Paulo Fashion Week. Os profissionais do Estado, Jornal da Tarde, estadao.com.br, Limão e Rádio Eldorado (a rádio oficial da SPFW) dividiram a estação de trabalho com os cerca de 2.500 convidados que visitaram o espaço durante os seis dias da temporada de desfiles. Na agitação permanente, a pizzaria 1900 distribuiu mais de 500 pizzas salgadas e doces. As modelos Caroline Trentini, Alessandra Ambrósio e Emanuela de Paula, a cantora Paula Lima e o apresentador Edgard Piccoli, além de grande parte dos estilistas que adiantaram as tendências para o próximo inverno, prestigiaram o espaço inspirado no tema desta edição da semana da moda paulistana: Brasileirismos. Dois debates foram promovidos no programa Trilhas e Tons, da Eldorado (92,9 FM). As estilistas Simone Nunes e Erika Ikezili contaram um pouco sobre suas influências. "A cultura oriental está sempre presente nas minhas criações", disse Erika, descendente de japoneses, que buscou inspiração no furoshiki, técnica milenar de embrulhar presentes e carregar utensílios. No segundo debate, Dudu Bertholini, estilista da Neon, e Alessandra Restaino, diretora comercial da Le Postiche, falaram sobre a democratização da moda e as possíveis parcerias entre as grifes com a venda de produtos no varejo. "Precisamos desse apoio, principalmente no desenvolvimento de acessórios. Eles ainda representam um custo alto para estilistas conceituais, como nós, da Neon", afirmou Dudu.