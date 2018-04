Debate sobre obras inéditas de Tassinari O EstudioBuck recebe hoje, ao meio-dia, Rodrigo Naves e Thiago Mesquita para um debate sobre arte contemporânea e as obras inéditas da artista plástica Renata Tassinari, que também estará presente no evento. A exposição Entre Cores, com as obras de Renata, fica em cartaz até 30 de setembro, de segunda a sexta, das 10 h às 19 h, e aos sábados, das 11 h às 14 h, e conta com 14 obras de 2003 a 2009. O estúdio fica na R. Lopes Amaral, 123, Vila Olímpia. Mais informações por estudiobuck@estudiobuck.com.br ou 3846-4028. A entrada é franca. Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail ou pelo telefone.