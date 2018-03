Debate sobre o escultor José Bezerra O crítico Rodrigo Naves e o artista Nuno Ramos realizarão hoje, às 20 h, na Galeria Estação (Rua Ferreira de Araújo, 625, tel. 3813-7253) uma conversa com o público sobre a obra do escultor pernambucano José Bezerra, que expõe suas obras no local até 30 de maio. A mostra José Bezerra - Do Vale do Catimbau para a Metrópole, que tem curadoria de Naves, apresenta, pela primeira vez em ampla exposição em São Paulo, a produção singular do artista. Bezerra cria figuras - aves, animais e misturas de homem e bicho, corpos e rostos - com rudeza e beleza, usando apenas facão em pedaços de madeira bruta. A entrada é gratuita.