Debate sobre Gomorra na Livraria Cultura Hoje, às 19 horas, acontece a exibição de trechos do filme Gomorra, baseado no best-seller do italiano Roberto Saviano (lançado pela Bertrand Brasil), seguida de debate entre Bruno Paes Manso, jornalista do Estado; Marçal Aquino, escritor e roteirista; e Manuel da Costa Pinto, editor e crítico literário. O evento vai ocorrer na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073, tel. 3170-4033). O filme de Matteo Garrone retrata de forma fria a máfia napolitana, uma das mais sangrentas e lucrativas de todo o mundo. Apesar de seu realismo, o longa não figurou na lista dos finalistas do Oscar de melhor filme estrangeiro.