Debate sobre Dostoievski e o teatro Os pesquisadores Elena Vássina e Boris Schnaiderman fazem hoje palestra gratuita na Funarte: a partir das 19 horas, Schnaiderman fala sobre a vida e a obra de Fiodor Dostoievski. Em seguida, Elena discute sobre a aproximação entre Dostoievski e o teatro: a Força da Atração Recíproca. Os encontros fazem parte do projeto de bolsas de estudo Geografia da Palavra, desenvolvido em oficinas de teatro na Funarte, sob a coordenação do ator e diretor Antonio Abujamra. As palestras ocorrem na Sala Guiomar Novaes, em São Paulo. A Funarte fica na Alameda Nothmann, 1.058. Mais informações pelo telefone (11) 3662-5177.