Debate nos 100 anos de Burle Marx Hoje se comemora o centenário de nascimento do paisagista Roberto Burle Marx. Para marcar a data, o Museu de Arte Moderna de São Paulo promove a mesa-redonda Burle Marx: Arte e Paisagismo. O debate é gratuito e ocorre às 11 h de hoje, no Auditório Lina Bo Bardi (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, tel.: 5085-1300). Ele faz parte da exposição Roberto Burle Marx 100 anos: A Permanência do Instável, que ficará em cartaz no MAM-SP até 13 de setembro. Os participantes da mesa-redonda são Lauro Cavalcanti, diretor do Paço Imperial e curador da exposição, Rosa Grena Kliass, paisagista, e Luiz Aquila, artista plástica.