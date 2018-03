Debate lembra os 100 anos de Carlos Onetti O Consulado Geral do Uruguai em São Paulo, comemorando o 184º aniversário de independência do país, promove, a partir de hoje, uma série de eventos culturais. Hoje, às 19h30, em parceria com a Editora Planeta Brasil e o Instituto Cervantes, ocorre o debate 100 Anos de Juan Carlos Onetti - Uma História de Amor pela Literatura, em comemoração ao centenário do nascimento do escritor. A programação terá participação de Isabel Maria Onetti, filha do autor, Ana Cecilia Olmos (USP), Liliana Reales (UFSC), Paloma Vidal (Unifesp) e o tradutor Luiz Reyes. A entrada é grátis. O consulado fica na Av. Paulista, 3.439, tel. 3897-9496.