debate e lançamento de cinco mais cinco OS CINCO MAIS E OS CINCO MENOS: O que faz um filme cair no gosto do público e fazer milhões de bilheteria? E o que faz esse mesmo filme ser odiado pela crítica? A equação pode ser oposta e o mesmo filme ser um dos preferidos da crítica, mas fracasso de bilheteria. Pensando nos cinco filmes nacionais mais vistos pelo público brasileiro dos últimos anos e nos cinco filmes mais queridos da crítica no mesmo período, os críticos Luiz Carlos Merten, do ''''Estado'''', Rodrigo Fonseca, do Globo, e o cineasta Cacá Diegues escreveram o livro Cinco Mais Cinco (R$ 40, 292 págs.) que tem lançamento hoje na Laselva Bookstore (Pavilhão Azul, estande 209/228), às 17h30, na Bienal do Livro do Rio. Antes da sessão de autógrafos, os autores debatem com o público, às 15 h, no Auditório Machado de Assis, no Pavilhão Verde da Bienal. O livro marca a chegada da Legere ao mercado e analisa, entre os sucessos de público, os longas 2 Filhos de Francisco, Carandiru, Se Eu Fosse Você, Lisbela e o Prisioneiro e Cidade de Deus. O filme de Fernando Meirelles é o único que integra as duas listas. A lista dos preferidos da crítica é completada por Edifício Master, O Invasor, Lavoura Arcaica e Terra Estrangeira. Na terça, é a vez dos autores participarem do Cine Encontro, às 18h30, no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio. O debate vai reunir também o organizador de Cinco Mais Cinco, Marcos Didonet.