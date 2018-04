Debate com Lilian Pacce na Alumni A Associação Alumni (Rua Brasiliense, 65) promove hoje, às 19h30, o debate Moda como Comportamento, com Lilian Pacce, consultora e crítica de moda, e Kathia Castilho, professora de design da Universidade Anhembi Morumbi. A Alumni dá continuidade ao ciclo Contemporary Boutique. O evento discutirá como a moda dita diferenças e como seu poder atua no inconsciente humano. Gláucia d''''Olim Marote Ferro, diretora Acadêmica da Alumni, fará a mediação. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo tel. 5644-9774 ou pelo e-mail: cultural@alumni.org.br. Mais informações: www.alumni.org.br.