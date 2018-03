Debate aborda obra de Nelson Rodrigues A vida e a obra do dramaturgo Nelson Rodrigues é tema de um workshop do qual vão participar o diretor Eduardo Tolentino, a atriz Lygia Cortez, o ator e produtor Claudio Fontana e a atriz Marlene Fortuna. O debate terá mediação da jornalista Claudia Castello Branco. Após o workshop, ocorre um ensaio aberto da montagem de Vestido de Noiva, seguido de uma conversa com o diretor Gabriel Villela e todo o elenco, formado por Leandra Leal, Marcello Antony e Vera Zimmerman, entre outros. O evento ocorre no Teatro Vivo (Rua Dr. Chucri Zaidan, 860), a partir das 17 horas. Mais informações pelo telefone (11) 7420-2795.