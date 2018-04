De Volta para o Futuro 2, um clássico melhor que o anterior O que faz de um filme um clássico? Alguns dizem que é a capacidade de se comunicar com todos os tipos de público sem perder a atualidade de seu tema. Se essa for a premissa, a série De Volta para o Futuro (o segundo filme da série é exibido hoje, às 22 h, na Fox) é definitivamente um clássico do cinemão americano. Ainda que o tema da viagem no tempo não seja nada original. Ainda que a máquina usada para realizar essa façanha esteja hoje um tanto quanto enferrujada. Ainda que os atores tenham envelhecido... O fato é que De Volta para o Futuro II cumpre a difícil tarefa de ser ainda melhor que o primeiro. A série (que adolescente dos anos 80 não se lembra) conta a história de Marty McFly (Michael J. Fox), o adolescente que viaja no tempo a bordo do De Lorean equipado pelo cientista maluco Brown (Christopher Lloyd). No primeiro episódio, McFly vai parar nos anos 50, quando seus pais também eram adolescentes (e ainda não namoravam). No segundo, ele avança para o futuro, mas volta ao passado, onde encontra com ele mesmo. Complicado? De fato, mas imperdível. Robert Zemecks (diretor da série e de outro belo filme, Forest Gump) conduz bem o espectador pelos emaranhados da história. Um clássico.