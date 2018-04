De volta a Portugal

A TV Cabo, mesma operadora que trocou o GNT-P, canal que somava produções dos canais Globo em Portugal, pela Record Internacional, abrigará agora a Globo Internacional naquele país. Como as novelas da Globo já são exibidas lá com exclusividade pela SIC, canal aberto, a grade da Globo Internacional será especialmente alterada para Portugal. No lugar das primeiras novelas, aqui exibidas às 18h e 19h, a Globo de Portugal, lá vista com até cinco horas de diferença, terá reprises do Jornal Hoje e do Globo Esporte, dois produtos jornalísticos que, pelo real time, chegam lá no meio da tarde, dado o adiantamento do fuso horário. Como o Jornal Nacional só vai ao ar lá pela 1h da manhã, faltava na grade um noticiário capaz de encontrar mais gente em casa. Assim, o JH chegará lá, em reprise, entre 22h e 23h. A Globo Internacional também rearranjou os noticiários no Japão, onde o JN vai ao ar às 8h15. Considerando que 30% dos decasséguis trabalham de madrugada, o horário vem a calhar. Mas uma larga parcela de brasileiros lá sentiam falta do tradicional JN às 20h15, o que levou a Globo a promover uma reprise na faixa noturna.