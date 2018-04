De volta, a peça que consagrou Malu Mader

Léo Lama tinha 21 anos ao escrever Dores de Amores. Nada mais natural que chamasse atenção de seus pares, afinal, era o filho do ator e dramaturgo Plínio Marcos e da atriz Walderez de Barros arriscando seus primeiros passos na arte. Porém, recebeu bem mais do que ?uma força?. A primeira montagem foi sucesso de público e ainda valeu ao autor muitos prêmios, entre eles o APCA e o Molière. Sob direção de Naum Alves de Souza, Dores de Amores volta ao cartaz hoje no Teatro do Shopping Frei Caneca de roupa nova, em montagem produzida e interpretada por Otávio Martins e Melissa Vettore. Sem melindres, o autor também cuidou de retrabalhar a peça não na sua essência, talvez mais atual ainda, mas nos detalhes de estrutura. "Eu era um moleque quando escrevi, tudo foi muito intuitivo", diz Léo Lama. O texto chegou por acaso às mãos de Otávio e Melissa. "Como já somos um casal em Mothern (seriado exibido no canal GNT), queríamos evitar repetir isso no palco", diz Otávio. Mas ambos se sentiram atraídos ao ler a obra de Léo. Na década de 80, a mudança do comportamento feminino era tema do momento e a ousadia como era tratado chamava atenção nessa peça que tem como ponto de partida a insatisfação sexual num ?casamento amoroso?. Logo de saída, um casal tenta transar, o homem não consegue, e começa aí uma discussão vertiginosa que dura uma única noite. "O autor propõe um jogo engraçadíssimo de inversão de papéis para esse casal. E essa brincadeira agora torna a peça mais atual, porque trata da crise de identidade do macho, provocada pelo comportamento feminino", diz Otávio. "Qualquer casal que viva uma relação estável identifica-se com os problemas deles dois. Mas eles têm a coragem de ultrapassar limites, porque se amam muito." Quem já viu ensaio elogiou a direção de Naum Alves de Souza, que criou uma situação - eles estão de mudança, entre caixas. "É real e é metáfora dessa noite que vivem", diz Naum. "Tentei dar delicadeza às interpretações, acentuando o cômico sutilmente em alguma cenas", diz Naum. Otávio lembra da observação do diretor, quando convidado a tomar as rédeas da encenação. "Isso tanto pode ser uma comédia, quanto pode ser Bergman." Ao fim, buscou-se um equilíbrio entre o cômico e o trágico. "O público ri, mas a gente está dando o sangue ali. Para quem vive, não é engraçado", afirma Otávio. Serviço Teatro Frei Caneca (600 lug.). Rua Frei Caneca, 569, 3472-2229. 5.ª e 6.ª, 21h. R$ 50 e R$ 60. Até 31/7 A Primeira Vez Dores de Amores estreou em 1989, sob a direção de Roberto Lage, com Malu Mader e Taumaturgo Ferreira (foto). Foi um estrondoso sucesso. Em 1991, a peça ainda estava em cartaz e Drica de Moraes substituiu Malu Mader.