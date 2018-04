De sóis e corações Data Estelar: Vênus em trígono com Júpiter e Netuno; a Lua cresce no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra o lado trevoso da realidade humana está sempre à espreita e surge sorrateiro, como uma geada num campo verdejante. Só o firme calor do coração é capaz de anular seus efeitos sinistros. O Sol é o coração do sistema, assim mesmo é o coração humano, que é o Sol do organismo. Há incontáveis "sóis-corações" no Universo que, no fim, pode-se considerar, formam um sistema infinito de corações irradiantes de amor e glória. Pensar que isso é mera metáfora é abrir a porta para que a geada trevosa anule a circulação de Vida. Não é metáfora, é fiel representação da realidade cósmica. O coração é brilhante e seu calor se espalha como os raios do Sol. O efeito do coração é instantâneo como a luz do Sol sobre a escuridão. ÁRIES 21-3 a 20-4 Você quis muito e o esforço requerido para a conquista é proporcional ao tamanho dos desejos. Que aspecto dessa realidade seria motivo de queixa? Com certeza, nenhum! Tudo segue pelo melhor caminho possível. TOURO 21-4 a 20-5 As suspeitas, críticas e a inclinação a condenar a atuação alheia são as verdadeiras inimigas do progresso. Nada impede o avanço, a não ser sua consciência. Se quiser mudança, mude sua consciência em primeiro lugar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Cada indiferença, cada demora na tomada de decisões, não por reflexão, mas por indolência, cada mostra de egoísmo representa a manifestação de ruína. Ou você acha que daria ainda para empurrar com a barriga tudo o que acontece? CÂNCER 21-6 a 21-7 O excesso de egoísmo é uma mortificação que se espalha aos quatro ventos e contamina negativamente os bons relacionamentos. No início, o egoísmo parece proteger e promover segurança, mas depois isso se mostra ilusório. LEÃO 22-7 a 22-8 Ainda é muito mais o que você desconhece do Universo do que aquilo que você sabe dele. Por isso, não tema o desconhecido, porque temê-lo significaria tomar a decisão de permanecer aquém do horizonte que você poderia conquistar. VIRGEM 23-8 a 22-9 Nem o rastejar aparentemente humilde, nem a exaltada irritação, nem tampouco a frenética busca de lucro vão aproximar sua alma do luminoso espírito. Você só precisa ter vontade de elevar-se acima da normalidade. LIBRA 23-9 a 22-10 Uma presença negativa intoxica o ar dos melhores relacionamentos. Nunca será suficiente prestar atenção ao que as pessoas repetem através de gestos e palavras, porque assim você conhecerá a natureza delas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Raciocínios feitos sobre informações improcedentes só podem resultar em contradições e atrasos. Por isso, cheque todas as informações, não as consuma pela mera razão de serem publicadas. Há mais vida além das notícias. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sentir que a vida é um teste contínuo é a verdade, porque na proximidade de uma verdadeira batalha você estará, assim, com plena disposição para abraçá-la e conquistar a vitória. Nada de queixas, muito agradecimento. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Poucas são as pessoas que compreendem onde está a verdadeira vitória e onde a derrota significativa. Realizar desejos egoístas é, com certeza, derrota absoluta. Sacrificar-se em nome de um mundo melhor, isso sim é vitória. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Na base da evolução encontra-se a unidade. Por isso, quando pensar em distanciamento, saiba que não será assim que tudo melhorará. A facilidade do separatismo seria logo contrariada pela dificuldade da falta de progresso. PEIXES 20-2 a 20-3 O amor próprio é comum a todas as pessoas, mas de tanto praticar-se acabou intoxicando os relacionamentos sociais, porque ninguém se importa mais com os semelhantes, apenas consigo mesmo. Sem mudar isso, nada mais melhorará.