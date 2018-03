De repente, a Califórnia é aqui, no Frei Caneca

Segunda-feira à noite no Unibanco Arteplex - a única sala cheia, entre as 9 que compõem o conjunto do Shopping Frei Caneca, é a que exibe De Repente, Califórnia. Durante todo o fim de semana, a fantasia de Jonah Markowitz foi exibida para uma sala lotada. O público é predominantemente masculino - há apenas uma mulher na sala 5. É o mesmo repertório das comédias românticas heterossexuais, só que, em vez de ?boy meets girl?, temos ?boy meets boy?. O protagonista é um anjo travestido de rapaz. É surfista, mas na abertura do filme o espectador o descobre rolando sobre seu skate. Grafiteiro, ele cuida do pai, do sobrinho, é o arrimo da irmã, que tem um filho, sem nunca ter tido vocação para mãe. O herói é demasiado ?comum?. Não tem muitos objetivos na vida - vai ?levando?, como se diz. Tem uma namorada, que vive pegando e largando. Surge esse ?outro?. O protagonista ganha tudo - um romance, um objetivo, uma carreira -, mas não é fácil (nunca é) sair do armário. O filme é sobre isso, e é uma fantasia sobre gente do bem. Até quem é contra não demora muito para vencer o próprio preconceito e descobrir que o que está acontecendo é o melhor para os heróis de De Repente, Califórnia. A plateia de entendidos ria das piadas, especialmente das que se referem às habilidades específicas de gays masculinos na satisfação das fantasias de seus parceiros. E dê-lhe praia, surfe, entardeceres poéticos. Há quase 20 anos, Ridley Scott fez história, mas também foi criticado por propor, em Thelma & Louise, um feminismo que não era outra coisa senão mulheres refazendo a trajetória de homens. Aqui, é o contrário. Se o par fosse hetero, De Repente nem seria levado em conta. Diálogos banais, estética do plano/contraplano. Mas vai dizer ao público do Frei Caneca. A plateia sai em êxtase. De repente, a Califórnia é aqui. Serviço De Repente, Califórnia (Shelter, EUA/2007, 97 min.) - Drama. 12 anos. Espaço Unibanco 1 - 18 h. Unibanco Arteplex 5 - 14 h, 16 h, 19h10, 21h20. Cotação: Regular