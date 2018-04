De olho no futuro, após 40 anos de prestígio

No início dos anos 20, o compositor Heitor Villa-Lobos arrumou as malas e partiu em direção a Paris - o que, naquele momento, significava aportar na capital artística do mundo, onde autores de diversos países reinventavam a criação musical. Mais de 80 anos depois, é a vez da vida musical paulistana mudar de endereço e seguir para o alto da Serra da Mantiqueira, onde, de amanhã até o dia 26, Campos do Jordão se torna a capital erudita do País, com o início do Festival de Inverno, que terá 46 concertos, entre recitais de música de câmara e programas sinfônicos. O tema das apresentações? Justamente a música francesa - e sua influência no trabalho de autores como Villa, de quem são lembrados em 2009 os 50 anos de morte. O festival está completando 40 anos - surgiu em 1970, com o nome de Concertos de Inverno, mais precisamente no dia 24 de julho, em recital da pianista Magda Tagliaferro. Como parte de uma tentativa de resgate da história do evento, a produção convidou artistas e público a compartilhar as experiências vividas ao longo das últimas décadas. Mas o festival chega à sua 40ª edição olhando também para o futuro. Esta é a primeira edição comandada pela nova direção executiva e pedagógica, ocupada por Paulo Zuben e Sílvio Ferraz, respectivamente. Os dois fazem parte do comando da OS Santa Marcelina, que, desde dezembro, é responsável por gerir a Escola de Música do Estado de São Paulo. E, consequentemente, o Festival de Inverno. O maestro Roberto Minczuk, após muitas especulações, segue no posto de diretor artístico do evento. "Já há algumas mudanças pontuais para este ano, feitas a partir de um estudo com bolsistas que participaram das últimas duas edições do festival", explica Ferraz. "A primeira delas é o aumento do número de aulas para os alunos. Acontecia, por exemplo, de um músico passar 20 dias em Campos e ter apenas 3 dias de aula. Em parte, isso se devia à necessidade de ensaios por parte da Orquestra Acadêmica, formada por alunos e professores, e, por isso, este ano ela fará apenas um programa, que será repetido três vezes. Além disso, aumentamos a participação dos alunos nos concertos de música de câmara, que serão 18. Criamos também um Grupo de Câmara do Festival, que vai trabalhar com mais ênfase a música contemporânea, envolvendo não apenas os instrumentistas como também os alunos de composição. No comando do grupo estará o maestro francês Guillaume Bourgogne, do Conservatório de Paris, onde se dedica bastante à música nova." Ferraz explica ainda que, a pedido da prefeitura de Campos do Jordão, a nova direção do evento vai trabalhar em projetos que envolvam a cidade no festival. "Não é uma questão nova, Campos sempre quis participação maior no festival porque tem a sensação de que pouco fica na cidade. Para se ter ideia, nunca houve um bolsista de Campos no festival. Por isso, já este ano teremos o desenvolvimento de um projeto de formação musical comandado pela Teresa Alencar de Brito, que vai trabalhar com professores de escolas públicas da região a sua técnica de pedagogia musical", explica. E Zuben completa: "Queremos tornar permanente esta capacitação dos professores. São várias etapas. No ano que vem, quando deve ficar pronto o novo alojamento e as novas salas de aula, vamos estudar a possibilidade de transformar o espaço em uma escola permanente de música. Já para este ano, no entanto, estamos investindo em divulgação da programação para a população local e tentamos abaixar os preços dos ingressos o quanto pudemos. Este ano, enfim, estamos preocupados em observar o funcionamento do festival, sem ideias preconcebidas, aprendendo com esse grupo que já tem mais experiência em tocar o evento. A partir de então teremos os dados e o tempo necessários para pensar em outras mudanças para o ano que vem. Ainda assim, é certo que queremos investir cada vez mais em parcerias, como a que fizemos este ano com o Conservatório de Paris, que mandou à cidade alguns de seus principais professores. Acreditamos que essas parcerias são importantes porque nos colocam em contato com o que há de mais moderno em técnicas de ensino mundo afora. Outra preocupação é estabelecer parcerias também com outros festivais do País, como já fizemos este ano com o Festival de Música Antiga e Colonial de Juiz de Fora: o conjunto Le Poème Harmonique, que vem da França, vai se apresentar nos dois eventos." O concerto de abertura, na noite de amanhã, terá a Osesp em programa francês, com regência de maestro espanhol, Victor Pablo Perez. O primeiro fim de semana terá ainda, no domingo, o pianista Ricardo Castro à frente da Orquestra Juvenil da Bahia 2 de Julho, formada por jovens de Salvador. Na segunda, o destaque é a presença da Orquestra Experimental de Repertório, com regência de Jamil Maluf e obras de Debussy e Beethoven. "Teremos quatro concertos a menos do que no ano passado", explica Zuben. "E isso se deve ao fato de a prefeitura ter pedido alguns horários do palco montado na Praça do Capivari para a música popular." A lista de estrelas desta edição tem os pianistas Nelson Freire, Cristina Ortiz e Michel Dalberto; o violoncelista Antonio Meneses; o violonista Fábio Zanon. Entre as orquestras, desfile de sinfônicas: Campinas, Ribeirão Preto, Santos e até Minas Gerais estão mandando seus conjuntos. O compositor residente será o italiano Stefano Gervasoni - mas o brasileiro Gilberto Mendes será homenageado e dará palestras na cidade, além de estrear duas novas obras.