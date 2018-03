De olho no feminino A bailarina e coreógrafa Cris Moura faz a estréia nacional do solo My Mother Naked, espetáculo que investiga o corpo feminino observado nos mais diversos contextos. A velhice, a feiúra, a fascinação e o absurdo ao redor de seu corpo ou incorporado a ele. Estreou em março no Théatre Pole Sud, em Strasbourg, na França. Serviço Sesc Avenida Paulista (57 lug.). Av. Paulista, 119, 3179-3700. Sáb. e dom., 19h. R$ 20. Até 30/11