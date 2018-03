De mãe para mãe

Fora da Globo há um ano, idade de seu caçula, André, Mariana Kotscho tem trabalhado no piloto de um programa voltado justamente para mães. A idéia vem sendo negociada com dois canais: um pago, outro aberto. Atenta ao fato de que toda mãe que encontra outra mãe logo engata uma prosa sobre filhos, a jornalista concluiu que um programa sobre o assunto teria grande potencial e reparou que não há nada similar na TV nacional. "O objetivo é fazer um programa para falar sobre filhos de diferentes idades, o que interessa não só a mães, mas também a avós e tios. Vamos entrevistar especialistas, abordar comportamento, saúde e educação", fala Mariana, mãe de três filhos. "A idéia é promover uma troca de experiências entre mães". Semanal, o novo produto terá apresentação de Mariana e de Roberta Manreza. Rosangela Santos, outra jornalista que deixou a Globo em busca de uma rotina mais favorável às tarefas maternas, será repórter no programa. A produção técnica é da produtora Rentalcam, de Vando Mantovani - que, avisa Mariana, nada tem a ver com seu cunhado, o roteirista Bráulio Mantovani.